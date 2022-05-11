Во Внуково задержали контрабандистов, ввозивших нелегальные сигары и кубинский ром в РФ

Таможенники из аэропорта Внуково поймали контрабандистов, которые нелегально ввозили в Россию кубинский ром и сигары на миллионы рублей. Незаконный бизнес вели двое российских граждан. Один из них искал курьеров на Кубе и занимался доставкой товаров, а второй – продавал их на российских интернет-площадках.

При обыске в квартире у одного из подозреваемых обнаружили 6,5 тысячи сигар, в том числе премиальных кубинских марок. Там же хранились 260 бутылок немаркированного кубинского рома.



По оценкам экспертов, общая стоимость выявленных товаров – около 13 миллионов рублей. Против контрабандистов возбудили уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.