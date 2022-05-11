ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун 9 Мая

В Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

По данным следствия, задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.