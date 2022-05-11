Пожар произошел в жилом доме в Мытищах

Пожар произошел в Мытищах. В 8-м Ленинском переулке загорелся жилой дом. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось к 08:00. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.