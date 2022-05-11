Частный жилой дом загорелся на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе недалеко от МКАД загорелся частный жилой дом. На кадрах видно, как над дорогой поднимается столб густого черного дыма.

На месте работают пожарные. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

