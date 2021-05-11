Решение об эвакуации раненых из Казани в Москву медики примут к утру 12 мая

Жертвами молодого человека, устроившего стрельбу в гимназии в Казани, стали девять человек – семеро школьников, их учительница и еще одна сотрудница школы. В больницы региона доставили 21 пострадавшего.

В случае необходимости их отправят на лечение в Москву. Самолет МЧС готов вылететь в любую минуту.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

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