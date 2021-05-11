Хинштейн рассказал о стрельбе в казанской школе

11 мая, 18:15
Охраны в казанской школе, где произошла стрельба, по сути не было. По данным пресс-службы президента Татарстана, там была установлена система контроля, которая блокирует двери. То есть зайти внутрь без карточки было невозможно.
"Должна быть тревожная кнопка в этой сигнализации. Слава богу, что в этой истории хотя бы кнопка была. Вахтерша первая преградила путь злоумышленнику и вступила с ним в столкновение, успела вызвать сотрудников Росгвардии. Они прибыли очень быстро и задержали злоумышленника. Это позволило сохранить еще жизни", – сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, после трагедии в Керчи был проделан большой пласт работы с ужесточением требований по получению оружия, по обороту, контролю за ним.
"Если абстрагироваться от эмоций, то произошедшая трагедия в Казани как раз не свидетельствует о каком-то системном сбое, потому что злоумышленник на законном основании получил оружие, он никогда не попадал в поле зрение правоохранительных органов, к нему не было вопросов у психиатров, у инспекторов ПДН и т.д", – добавил Хинштейн.
Минпросвещения после стрельбы в казанской школе рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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