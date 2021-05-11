Эксперт рассказал, как нужно усилить меры безопасности в учебных заведениях

Рубрика "Я только спросить" телеканала Москва 24 помогает разобраться в различных вопросах, которые волнуют горожан.

На вопросы москвичей ответила глава Союза матерей России Валентина Петренко. Она рассказала, как нужно усилить меры безопасности в учебных заведениях.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.