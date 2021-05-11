На улица Хачатуряна в Москве произошла утечка на тепловой сети

Утечка на тепловой сети произошла на улице Хачатуряна в Москве, горячая вода залила проезжую часть.

Сейчас место прорыва огорожено, там работает ремонтная бригада. Об этом сообщили в МОЭК. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.