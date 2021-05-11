В Казань прибыл спецборт МЧС, вылетевший за пострадавшими при стрельбе в школе

Спецборт МЧС, вылетевший за пострадавшими при стрельбе в школе, приземлился в Казани. Оттуда раненых доставят в Москву.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Ранее Сергей Собянин выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с трагедией, произошедшей в школе в Казани. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и попросил передать соболезнования близким погибших.

Также и москвичи несут цветы к представительству Татарстана в память о погибших в казанской школе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.