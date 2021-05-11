В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе

В Татарстане проведут комплексную проверку всех владельцев оружия. Решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Ранее глава республики сообщил, что у стрелка, который убил 8 человек в школе Казани, было официальное разрешение на оружие, он получил документ перед майскими праздниками.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.