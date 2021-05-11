Охранника и сотрудника школы ранили при нападении в Казани

Охранник и технический сотрудник охраны, находившиеся на входе в здание во время нападения, были ранены, но успели нажать тревожную кнопку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.