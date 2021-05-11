Семьям погибших при стрельбе в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших при стрельбе в школе в Казани получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.