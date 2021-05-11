В московских школах провели дополнительный инструктаж после стрельбы в Казани

В школах Москвы после стрельбы в казанской гимназии провели дополнительный инструктаж сотрудников охраны и проверили тревожные кнопки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.