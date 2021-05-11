Кузнецова отправится на место трагедии в Казань

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собирается отправиться в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети. Об этом она сообщила журналистам.

В среду, 12 мая, в республике объявлен день траура. Отменяются занятия во всех учебных заведениях.

Следственный комитет завел дело о массовом убийстве после того, как 19-летний бывший ученик школы № 175 ворвался в здание и начал стрелять в детей и сотрудников. По последним данным, семь детей и учительница погибли. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

В Казань из аэропорта Жуковский вылетели сотрудники МЧС. Некоторых пострадавших планируют перевезти в столичные клиники.

Устроивший стрельбу в школе в Казани был студентом 4 курса одного из казанских колледжей. Однако, как сообщили в администрации, в апреле его отчислили из-за академической задолженности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.