В Казань направили медиков-специалистов по тяжелым огнестрельным ранениям

Специалистов по тяжелым огнестрельным ранениям направляют в Татарстан после стрельбы в казанской школе. Об этом заявила Татьяна Голикова. Всех, кому требуется высокотехнологичная медицинская помощь, перевезут в столичные клиники.

Тем временем следователи продолжают работу в школе. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета

Кроме того, по указанию главы СК на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики. Специалисты окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.