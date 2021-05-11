В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в районе, где находится школа, действует режим контртеррористической операции

"Вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии. На территории, прилегающей к гимназии, проходит контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим. Силовыми структурами осуществляются необходимые розыскные мероприятия и следственные действия, проведена эвакуация учащихся. Нападавший задержан", – сказал представитель информационного центра НАК Александр Поляков.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.