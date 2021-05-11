СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани

Уголовное дело о массовом убийстве в казанской школе будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

На данный момент официально известно, что стрелок задержан. Это 19-летний бывший ученик школы. Он пронес автомат и открыл стрельбу. По последним данным, 8 человек погибли, 21 человек ранен. В критически тяжелом состоянии находятся шестеро детей.

При этом у стрелка было разрешение на оружие. По предварительным данным, он получил документ в конце апреля. Следствие назначило психиатрическую экспертизу.

В Татарстане в среду объявили день траура. В настоящее время в городе действует режим контртеррористической операции.

К месту трагедии из Москвы вылетит самолет с медиками и психологами МЧС. Также на борту должны быть главы Минздрава и Минпросвещения – они направляются в Казань по поручению Владимира Путина.

Кроме того, президент потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после трагедии в Казани. В положении должно быть ясно перечислено оружие, которое может быть в гражданском обороне, заявил журналистам Дмитрий Песков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.