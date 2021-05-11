Шесть детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в реанимации

Детская республиканская клиническая больница Татарстана приняла 18 детей после стрельбы в школе в Казани, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего поступили 18 детей. Из них шесть крайне тяжелые – идут операции. Остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.