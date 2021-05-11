СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учебном учреждении устроили двое неизвестных подростков. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.

21 человек доставлен в больницы после ЧП в школе в Казани, из них шестеро детей находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Полицейские задержали одного из злоумышленников, устроивших стрельбу. По предварительным данным, второй стрелок ликвидирован.

Следствие назначит 19-летнему молодому человеку, который задержан по подозрению в нападении на школу № 175 в Казани, психолого-психиатрическую экспертизу.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.