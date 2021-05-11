В Татарстане 12 мая объявили траурным днем после стрельбы в школе

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Во вторник, 11 мая, 19-летний бывший ученик школы № 175 в Казани ворвался туда с оружием и открыл стрельбу.

По последним данным, семь детей и учительница погибли. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

По словам очевидцев, стрелок зашел в школу через главный вход и сразу начал стрельбу. Объявили эвакуацию.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.