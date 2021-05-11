Власти уточнили число пострадавших при стрельбе в казанской школе

В результате стрельбы в школе Казани погибли 8 человек и 21 человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

В Минздраве региона сообщили, что шестеро детей находятся в реанимации. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учебном учреждении устроили двое неизвестных подростков. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.

Полицейские задержали одного из злоумышленников, устроивших стрельбу. По предварительным данным, второй стрелок ликвидирован.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.