Следствие назначит психиатрическую экспертизу задержанному за нападение на школу в Казани

Следствие назначит задержанному по подозрению в нападении на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.