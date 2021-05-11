Жительница Казани рассказала о стрельбе в местной школе

Жительница Казани Марина Котермина рассказала о стрельбе в местной школе. В эти минуты она находится на месте происшествия.

По ее словам, территория вокруг учреждения до сих пор оцеплена. На месте работают оперативные службы.

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учебном учреждении устроили двое неизвестных подростков. Полицейские задержали одного из них. По предварительным данным, второй стрелок ликвидирован.

По последним данным, погибли семь детей и учительница. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.