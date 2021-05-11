Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально

Оружие у одного из утроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По данным пресс-службы президента Татарстана, погибли 7 детей и учительница. В данный момент в школе работают оперативные службы и следователи. Рустам Минниханов лично осмотрел здание. Занятия второй смены во всех школах Казани 11 мая отменены.

Также в правоохранительных органах столицы сообщают, что в школах и детских садах Москвы проводятся профилактические работы по предотвращению терактов после стрельбы в Казани.