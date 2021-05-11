В Казани ввели режим контртеррористической операции после стрельбы в школе

Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе окажут помощь, и подтвердил, что один из стрелков задержан. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие.

Ранее сообщалось, что четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани. 16 человек находятся в больнице. Речь идет о 12 детях и 4 взрослых.