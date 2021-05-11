Президент Татарстана прибыл в школу в Казани, где неизвестные открыли стрельбу

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в казанскую школу, где двое неизвестных начали стрельбу.

По последним данным Республиканского центра медицины катастроф, 12 детей и один взрослый госпитализированы. По данным информагентств, погибнуть могли от 7 до 9 человек – дети и учитель.

В школе объявили эвакуацию. Очевидцы сообщают, что некоторые дети выпрыгивали из окон. На месте работают более 20 бригад скорой помощи. Меры безопасности усилили по всех учебных заведениях Казани. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.