13 человек госпитализировали после стрельбы в школе в Казани

9 человек погибли во время стрельбы в казанской школе, еще 13 человек увезли в больницы. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По предварительным данным, убиты учитель, охранник и 7 учеников. Стрельбу открыли двое подростков. Сообщается, что один из них задержан. Второй стрелок может до сих пор оставаться в здании.

Прежде чем началась стрельба, в школе прогремел взрыв. Люди рассказывают, что дети даже выпрыгивали из окон третьего этажа.

На месте происшествия работают более 20 бригад скорой помощи. Также выехал президент Татарстана.