9 человек погибли во время стрельбы в школе в Казани – СМИ

9 человек погибли во время стрельбы в казанской школе, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Речь об учителе и 8 учениках.

Стрельбу, по предварительным данным, открыли двое подростков. Сообщается, что один из них задержан.

Также очевидцы сообщают, что после стрельбы в школе прогремел взрыв и начался пожар. Люди рассказывают, что дети даже выпрыгивали из окон третьего этажа.

На месте ЧП работают более 20 бригад скорой помощи. Также выехал президент Татарстана.