В казанской школе, где неизвестные устроили стрельбу, произошел взрыв

Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестные устроили стрельбу. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

В прокуратуре Татарстана уже сообщили, что на место ЧП выехали лучшие специалисты и лично прокурор республики. Также к школе прибыли более 20 бригад скорой помощи.

По предварительной версии, стрельбу устроили двое подростков. Местные СМИ пишут, что один из них задержан.

Также сообщается, что во время стрельбы погиб один взрослый. Еще несколько человек пострадали. В Минобре республики заявили, что детей среди них нет.