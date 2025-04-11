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11 апреля, 15:30

Происшествия

Освобожденные в Тунисе россияне вылетают на родину 11 апреля

Освобожденные в Тунисе россияне вылетают на родину 11 апреля

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Освобожденные из-под стражи в Тунисе 11 россиян вылетают на родину 11 апреля. Они уже находятся в аэропорту. Об этом сообщило российское посольство. Их арестовали в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к терроризму. Однако обвинений так и не предъявили.

При помощи дипломатов россиян удалось освободить из тюрьмы, куда они попали прямо с экскурсии к античным памятникам. По данным СМИ, туристы пытались въехать в особо охраняемый район у границы с Алжиром. Подозрения у правоохранителей тогда вызвали фотоаппараты путешественников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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