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Новости

11 апреля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

Подозреваемому в расстреле полицейских в ближайшее время изберут меру пресечения

Подозреваемого в атаке на подмосковных полицейских нашли в Тверской области

Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

Новости мира: МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток

Москвич угнал синий трактор в центре города и уехал на нем в Бутово

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Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до 1 090 сантиметров. Об ухудшении ситуации с паводком сообщили в администрации города. А в Орске вода отступает. Она уже покинула почти 600 домов.

Лавина сошла с горы Фишт в Краснодарском крае. Более 1 000 кубометров снега, грунта и камней обрушились с большой высоты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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