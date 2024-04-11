Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до 1 090 сантиметров. Об ухудшении ситуации с паводком сообщили в администрации города. А в Орске вода отступает. Она уже покинула почти 600 домов.

Лавина сошла с горы Фишт в Краснодарском крае. Более 1 000 кубометров снега, грунта и камней обрушились с большой высоты. По предварительным данным, пострадавших нет.

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