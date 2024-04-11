Подозреваемому в расстреле полицейских в ближайшее время изберут меру пресечения

Подозреваемому в расстреле полицейских в Подмосковье в ближайшее время изберут меру пресечения. Ранее его задержали в Тверской области. Нашли и мотоцикл, на котором он скрылся с места преступления. Свою вину он уже признал.

Также следователи обнаружили и тайник задержанного. В нем были автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз, патронов и, по предварительной информации, наркотические вещества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.