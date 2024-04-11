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11 апреля, 09:45

Происшествия

Новости регионов: в Томской области затопило дороги и несколько десятков домов

Новости регионов: в Томской области затопило дороги и несколько десятков домов

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Половодье, от которого пострадали несколько российских регионов, пришло в Томскую область. Уровень воды в реке Томь за 10 апреля сильно вырос, затопило дороги и несколько десятков домов в окрестностях областного центра. В сам Томск половодье не добралось, но синоптики предупредили, что это вполне может произойти.

Жителям Оренбургской области, пострадавшей от паводка, доставили 35 тонн гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Оренбурга. На борту находятся продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты, пледы и резиновые сапоги. Как сообщили власти, уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке в 11 метров. Опасный показатель превышен на 139 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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