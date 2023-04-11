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11 апреля, 19:30

Происшествия

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Местные жители сообщили о последствиях пеплопада после извержения вулкана на Камчатке

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 20 километров. Это был сильнейший пеплопад за последние 60 лет, в поселке Ключи слой пепла достигал 8,5 сантиметра.

Сотрудники МЧС начали устранять последствия извержения. В регионе работают пункты выдачи масок населению, а с 12 апреля начнется очистка дорог. В населенных пунктах, которые засыпало пеплом, закрыты школы, ограничена работа социальных учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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