17:45Происшествия
Автомобиль врезался в "Газель" на внутренней стороне 32-го километра МКАД
Серьезная авария произошла на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Дептранс опубликовал кадры ДТП.
Водитель "Газели" остановился на дороге, не поставив соответствующие дорожные знаки. В фургон врезался легковой автомобиль. В результате удара сзади "Газель" сбила водителя, когда тот находился у капота.
Авария произошла перед развязкой с Варшавским шоссе. Как сообщает Дептранс, движение в сторону Калужского шоссе затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24