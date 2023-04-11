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Красный код опасности присвоен выбросу пепла из кратера вулкана Шивелуч

Красный код опасности присвоен выбросу пепла из кратера вулкана Шивелуч

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Выбросу пепла из кратера вулкана Шивелуч присвоен красный, максимальный, код опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Росавиация. Ведомство держит ситуацию на контроле, летным экипажам рекомендовано учитывать особенности природного явления при выборе маршрутов.

Извержение вулкана произошло на Камчатке утром 11 апреля. Черный столб поднялся на высоту около 20 километров.

В регионе начался сильный пеплопад, который накрыл несколько поселков. Высота слоя пепла достигала 10 сантиметров. По данным специалистов, такого выброса пепла не было с 1960-х годов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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