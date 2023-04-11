Новости регионов: 11 построек уничтожил природный пожар в Свердловской области

Природный пожар уничтожил 11 построек, в том числе 10 жилых домов, в селе в Свердловской области. Из-за сильного ветра и большого количества сухой травы огонь быстро распространился по территории. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров, прежде чем его удалось локализовать. В данный момент огонь потушен. Пострадавших нет, а людям, чьи дома сгорели, выделили временное жилье.

Два грузовика слетели с горы на Севере Красноярского края. Инцидент произошел на спуске. "КамАЗ", едущий со стороны рыбзавода, закрутился на скользкой дороге и слетел в кювет. Второй водитель решил, что справится лучше и также отправился в путь, но уткнулся в кучу снега, подпрыгнул на ней, после чего оказался рядом с товарищем. При этом грузовик зацепил прицепом еще одну машину. Обошлось без пострадавших.

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