Новости мира: в Перу автобус упал с обрыва в реку, 10 человек погибли

В Перу 10 человек погибли и 25 пострадали в результате падения автобуса с обрыва. По данным местных СМИ, в момент аварии в салоне находились 76 человек. Транспортная компания, которой принадлежал автобус, утверждает, что причиной трагедии стал проезжавший мимо грузовик, который практически столкнул пассажирскую машину в пропасть. Однако полиция не обнаружила на месте происшествия следов других транспортных средств. Расследование продолжается.

Сотрудник банка устроил стрельбу в офисе в Луисвилле и транслировал ее в прямом эфире. 25-летний Коннор Стерджон явился на работу с винтовкой AR-15 и открыл беглый огонь. В итоге погибли пять человек, еще восемь госпитализированы. Среди них – один полицейский. Нападавший был ликвидирован полицией.

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