07:15Происшествия
Два человека пострадали после обстрела ВСУ по городу Токмак в Запорожской области
Подразделения ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь вели, предположительно, из систем HIMARS, выпустили не менее четырех ракет.
В итоге два человека ранены, их доставили в больницу. По словам врачей, ранения достаточно серьезные, но жизни пострадавших ничего не угрожает.
В данный момент на месте обстрела работают российские следователи. Они уже обнаружили осколки, оставшиеся от ракет американского производства, и следы поражающих элементов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.