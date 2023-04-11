Два человека пострадали после обстрела ВСУ по городу Токмак в Запорожской области

Подразделения ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь вели, предположительно, из систем HIMARS, выпустили не менее четырех ракет.

В итоге два человека ранены, их доставили в больницу. По словам врачей, ранения достаточно серьезные, но жизни пострадавших ничего не угрожает.

В данный момент на месте обстрела работают российские следователи. Они уже обнаружили осколки, оставшиеся от ракет американского производства, и следы поражающих элементов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.