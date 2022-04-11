Работы по разбору завалов после взрыва газа в Ступине завершены

Работы по разбору завалов после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Ступине завершены. Как сообщили в МЧС, шестеро человек погибли, десятки пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших и пострадавшие получат компенсации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.