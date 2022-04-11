Подросток пострадал в аварии на севере Москвы

13-летний школьник пострадал в ДТП на севере Москвы. Авария произошла на пересечении улицы Расковой с 5-й улицей Ямского Поля. Там столкнулись два автомобиля.

Один из них, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной машине. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.