Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по одному миллиону рублей. Компенсации также получат пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе.



Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У",

две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).



Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Подмосковье начался масштабный паводок. За весенним половодьем с помощью беспилотников внимательно следят в МЧС. Но из-за сильных и затяжных ливней ситуация в ближайшее время только ухудшится.

От МКАД до Москвы Сити всего за семь минут. Дублер Кутузовского проспекта позволит сократить время в пути примерно втрое. Кроме того, из Одинцова в центр столицы можно будет доехать без светофоров.

Россия осуждает заявления властей Швейцарии об ответственности Москвы за ситуацию в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Между тем, ранее в ведомстве не рекомендовали российским дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.