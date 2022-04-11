Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

11 апреля, 21:00
Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по одному миллиону рублей. Компенсации также получат пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У",
две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.
В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Подмосковье начался масштабный паводок. За весенним половодьем с помощью беспилотников внимательно следят в МЧС. Но из-за сильных и затяжных ливней ситуация в ближайшее время только ухудшится.
От МКАД до Москвы Сити всего за семь минут. Дублер Кутузовского проспекта позволит сократить время в пути примерно втрое. Кроме того, из Одинцова в центр столицы можно будет доехать без светофоров.
Россия осуждает заявления властей Швейцарии об ответственности Москвы за ситуацию в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Между тем, ранее в ведомстве не рекомендовали российским дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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