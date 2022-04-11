Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по 1 млн руб

Семьям погибших при взрыве газа в Ступине выплатят по одному миллиону рублей. Компенсации также получат пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По последним данным, в результате случившегося погибли шесть человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.