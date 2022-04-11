Число погибших из-за взрыва газа в подмосковном Ступине выросло до шести

Главное управление МЧС сообщило, что трое детей и трое взрослых погибли при взрыве газа в подмосковном Ступине.

Взрыв газа произошел в доме № 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.