В Ступине оценят прочность дома после взрыва газа

В Ступине оценят, насколько прочен жилой дом после взрыва газа. Мобильный комплекс "Струна" приступил к работе на месте ЧП.

Взрыв газа произошел в доме № 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.