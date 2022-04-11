СК РФ возбудил уголовные дела после новых обстрелов Донбасса ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов. По данным следствия, ВСУ вели артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по Донецку, Мариуполю, Макеевке и другим населенным пунктам Донбасса. Есть погибшие среди мирных жителей.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран.

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