Спасатели обнаружили еще одного погибшего после взрыва газа в Ступине – МЧС

По предварительным данным спасателей, при разборе завалов в Ступине обнаружили еще одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области заявила, что неизвестной остается судьба трех человек – женщины и двоих детей. Спасатели на месте взрыва работают с самого утра, на месте также присутствуют кинологи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.