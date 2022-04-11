"Газель" перевернулась на юге Москвы

Авария произошла на юге Москвы. Грузовая "Газель" перевернулась на Кавказском бульваре. Водитель серьезно не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Возможен небольшой затор. Ранее в Дептрансе предупреждали, что из-за дождя обстановка на дорогах может ухудшиться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.