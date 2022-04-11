В МЧС заявили, что под завалами на месте взрыва в Ступине могут быть люди

На месте взрыва газа в ступинской пятиэтажке работают кинологи. Под завалами могут быть люди, сообщили в МЧС.

Власти Польши заняли здание в Варшаве, находящееся в российской дипсобственности. Об этом заявил посол РФ.

Северный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2023 году, рассказал Сергей Собянин.