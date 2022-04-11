Кинологи начали работу после взрыва газа в жилом доме в Ступине

Кинологи работают в эти минуты в Ступине, где 11 апреля в пятиэтажке взорвался газ. Два человека погибли, пятеро оказались в больницах.

По данным Следственного комитета, под завалами все еще могут быть люди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.